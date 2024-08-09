В Силах обороны не все довольны активизацией боевых действий на Курщине - Bild

Часть украинских военнослужащих недовольна активизацией боевых действий в Курской области. Об этом пишет Bild, сообщает Новое время.

Уточняется, что заместитель главного редактора издания Пауль Ронцхаймер постоянно бывает в Украине, посещает линию фронта, общается с политическим и военным руководством страны. Он рассказал, что далеко не все его украинские собеседники довольны операцией ВСУ в Курской области.

«Я слышу много скепсиса и много критики от тех источников, с кем я говорил. Многие в военных кругах говорят: «Как может быть такое, что там мы проводим большое наступление, а в Донецкой области у нас огромные проблемы. Там нам нужно оружие, боеприпасы и в первую очередь люди», — говорится в материале.

Также он уточняет, что на некоторых участках фронта якобы не хватает солдат. Военные чиновники, с которыми общался журналист, удивляются, почему в Курской области проводятся боевые действия.

«Второй вопрос, который многие задают: как долго оно продлится. Мы уже говорили, что российская пропаганда в полной панике. Но многие в украинских военных кругах задаются вопросом, действительно ли это тот регион, который можно долго удерживать. Как будет работать логистика, можно ли будет снабжать украинских солдат там, поставлять им амуницию» , — сказал Ронцхаймер.

По его словам, от ответа на второй вопрос зависит третий: можно ли будет обменять захваченные районы Курской области на территории Украины, которые сейчас заняты Россией.

Сам журналист называет это «мечтаниями» и крайне маловероятным.