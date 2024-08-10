У МАГАТЕ відреагували на військову діяльність поблизу Курської АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) закликає "усі сторони" до стриманості на тлі повідомлень про бойові дії в російській Курській області, в якій у місті Курчатов розташована атомна електростанція, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє сайт Агентства.

Зазначається, що МАГАТЕ "стежить за ситуацією, пов'язаною з військовою діяльністю, яка, як повідомляється, відбувається в районі Курської атомної електростанції (АЕС)".

У цьому контексті Гроссі нагадав "про сім незамінних стовпів для забезпечення ядерної безпеки та безпеки під час збройного конфлікту".

"Крім того, я наголошую на п'яти конкретних принципах, які допоможуть забезпечити ядерну безпеку та захист, які були встановлені для Запорізької АЕС у контексті поточного конфлікту між Російською Федерацією та Україною, і які однаково застосовуються в цій ситуації" , - сказав він.

Гроссі уточнив, що до них, зокрема, відноситься необхідність забезпечення фізичної цілісності АЕС незалежно від того, де вони розташовані.

"На цьому етапі я хотів би закликати всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ядерної аварії з потенційними серйозними радіологічними наслідками" , - йдеться в заяві гендиректора МАГАТЕ.

Він додав, що особисто перебуває у контакті "з відповідними органами обох країн", і слідкує за ситуацією.

Також у МАГАТЕ нагадали, що Курська АЕС у російському місті Курчатов має 6 енергоблоків двох типів реакторів: РБМК-1000 і ВВЕР-510. На станції дві РБМК-1000 зупинені, а дві - готові. Крім того, на АЕС будуються два блоки ВВЕР-510.

Бої у Курській області та ситуація на АЕС

Нагадаємо, від ранку 6 серпня росЗМІ та місцева влада заявила про "прорив ЗСУ" на територію Курської області, де понині відбуваються бої.

Крім того, за неофіційними даними, російська сторона вже втратила контроль над низкою населених пунктів, і йдеться про кілька сотень кв. км, які за даними преси начебто перебувають "під вогневим контролем ЗСУ".

Вчора ввечері повідомлялося, що у Курчатові, де розташована Курська АЕС, тимчасово зникло світло внаслідок нібито атаки дронів.

Варто зауважити, що російська пропаганда розповсюджує чутки, що українські війська нібито хочуть захопити Курську АЕС у місті Курчатов, начебто з метою подальшого "обміну" на окуповану російськими загарбниками Запорізьку АЕС.

Однак експерти зазначили, що Україні немає сенсу брати під свій контроль Курську станцію.