В МАГАТЭ отреагировали на военную деятельность вблизи Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает "все стороны" к сдержанности на фоне сообщений о боевых действиях в российской Курской области, в которой в городе Курчатов расположена атомная электростанция, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает сайт Агентства.

Отмечается, что МАГАТЭ "следит за ситуацией, связанной с военной деятельностью, которые, как сообщается, происходит в районе Курской атомной электростанции (АЭС)".

В этом контексте Гросси напомнил "о семи незаменимых столбах для обеспечения ядерной безопасности и безопасности во время вооруженного конфликта".

"Кроме того, я подчеркиваю пять конкретных принципов, которые помогут обеспечить ядерную безопасность и защиту, которые были установлены для Запорожской АЭС в контексте текущего конфликта между Российской Федерацией и Украиной, которые одинаково применяются в этой ситуации" , - сказал он.

Гросси уточнил, что к ним, в частности, относится необходимость обеспечения физической целостности АЭС, независимо от того, где они расположены.

"На этом этапе я хотел бы призвать все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии с потенциальными серьезными радиологическими последствиями" , - говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ.

Он добавил, что лично находится в контакте "с соответствующими органами обеих стран", и следит за ситуацией.

Также в МАГАТЭ напомнили, что Курская АЭС в российском городе Курчатов имеет 6 энергоблоков двух типов реакторов: РБМК-1000 и ВВЭР-510. На станции две РБМК-1000 остановлены, а две - готовы. Кроме того, на АЭС строятся два блока ВВЭР-510.

Бои в Курской области и ситуация на АЭС

Напомним, с утра 6 августа росСМИ и местные власти заявили о "прорыве ВСУ" на территорию Курской области, где поныне продолжаются бои.

Кроме того, по неофициальным данным, российская сторона уже потеряла контроль над рядом населенных пунктов, и речь идет о нескольких сотнях кв. км, которые по данным прессы якобы находятся "под огневым контролем ВСУ".

Вчера вечером сообщалось, что в Курчатове, где расположена Курская АЭС, временно исчез свет в результате якобы атаки дронов.

Следует отметить, что российская пропаганда распространяет слухи, что украинские войска якобы хотят захватить Курскую АЭС в городе Курчатов, будто бы с целью дальнейшего "обмена" на оккупированную российскими захватчиками Запорожскую АЭС.

Однако эксперты отметили, что Украине нет смысла брать под свой контроль Курскую станцию.