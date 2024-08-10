Обстріл Костянтинівки: серед загиблих ідентифікували двох дітей
Станом на ранок 10 серпня у Костянтинівці Донецької області ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ОГП.
За даними слідства, загинули дівчата 9 та 11 років.
Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини.
Нагадаємо:
- У п'ятницю вдень Росія завдала потужного ракетного удару по торгівельному центру в центрі міста Костянтинівка Донецької області. Зокрема, постраждали супермаркет "ЕКО маркет" і відділення пошти.
- За останніми даними, внаслідок ракетного удару росіян по торгівельному центру в Костянтинівці Донецької області загинули щонайменше 14 людей, іще 43 дістали поранення.