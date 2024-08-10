Обстрел Константиновки: среди погибших идентифицировали двух детей

По состоянию на утро 10 августа в Константиновке Донецкой области идентифицированы тела 2 погибших детей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ОГП.

По данным следствия, погибли девочки 9 и 11 лет.

Продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в том числе, вероятно, 1 ребенка.

Напомним: