Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель відреагував на російський удар по торговому центру у Костянтинівці вдень 9 серпня, внаслідок якого загинули більше десятка людей, повідомляє Європейська правда.

Його заява з’явилась пізно ввечері у п’ятницю.

Боррель констатував, що Росія вкотре завдала удару по цивільному об’єкту, де було багато людей.

Russia again targeted Ukrainian civilians, attacking a busy shopping centre in Kostyantynivka, Donetsk region.



We support accountability for this and other Russian war crimes.



Ukraine needs more military support now to protect its cities, civilians and infrastructure. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 9, 2024

"Ми підтримуємо відповідальність за цей та інші воєнні злочини Росії. Україні невідкладно потрібна більша військова підтримка, щоб захищати свої міста, цивільних та інфраструктуру", – відреагував він.

Міністр оборони Нідерландів у своєму коментарі зазначив, що це чергове нагадування, чому важливо підтримувати Україну.

Як повідомляли, вдень 9 серпня сили РФ поцілили у супермаркет в Костянтинівці, зруйноване у тому числі відділення "Нової пошти".

За останніми даними, внаслідок ракетного удару росіян по торговельному центру в Костянтинівці Донецької області загинули щонайменше 14 людей, ще понад 40 постраждали.