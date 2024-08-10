Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на российский удар по торговому центру в Константиновке днем 9 августа, в результате которого погибли более десятка человек, сообщает Европейская правда.

Его заявление появилось поздно вечером в пятницу.

Боррель констатировал, что Россия в очередной раз нанесла удар по гражданскому объекту, где было много людей.

Russia again targeted Ukrainian civilians, attacking a busy shopping centre in Kostyantynivka, Donetsk region.



We support accountability for this and other Russian war crimes.



Ukraine needs more military support now to protect its cities, civilians and infrastructure. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 9, 2024

"Мы поддерживаем ответственность за это и другие военные преступления России. Украине безотлагательно нужна большая военная поддержка, чтобы защищать свои города, гражданских и инфраструктуру", – отреагировал он.

Министр обороны Нидерландов в своем комментарии отметил, что это очередное напоминание, почему важно поддерживать Украину.

Как сообщалось, днем 9 августа силы РФ попали в супермаркет в Константиновке, разрушено в том числе отделение "Новой почты".

По последним данным, в результате ракетного удара россиян по торговому центру в Константиновке Донецкой области погибли по меньшей мере 14 человек, еще более 40 пострадали.