На Донеччині змінили тривалість комендантської години

Тривалість комендантської години тепер залежатиме від наближеності населеного пункту до лінії фронту, повідомляє Ділова столиця.

Нові графіки комендантської години вводяться залежно від відстані до лінії зіткнення, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години. Відповідне розпорядження підписав на виконання директиви Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" — каже ФІлашкін.

Залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;

у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.