В Донецкой области изменили продолжительность комендантского часа

Продолжительность комендантского часа теперь будет зависеть от близости населенного пункта к линии фронта, сообщает Деловая столица.

Новые графики комендантского часа вводятся в зависимости от расстояния до линии столкновения, сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

"С 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа. Соответствующее распоряжение подписал на выполнение директивы Командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" — говорит Филашкин.

В зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:

в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, — с 21:00 до 05:00;

в населенных пунктах, расположенных от линии фронта меньше, чем на 10 километров, — с 17:00 до 09:00.

Долгий комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинский, Северск, Часов Яр, Торецк.