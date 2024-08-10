Росіяни масово атакують цивільних дронами в Херсонській області: вже шість поранених

Росіяни масово атакують безпілотниками мирних жителів у Херсоні та в селах передмістя, від ранку вже шестеро поранених, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив в Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні окрім задимлення повітря у Херсоні, спостерігаємо активність ворожих безпілотників. Від самого ранку російські військові масовано атакують дронами мирних жителів у прибережних районах. На цю годину маємо вже 6 постраждалих", - повідомив він.

Зі слів Прокудіна, під ворожий удар потрапляють люди, які перебувають на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів.

"Закликаю жителів передмістя, селищ Садове, Антонівка, Кіндійка, а також мешканців Дніпровського району сьогодні по можливості залишатись вдома. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, щоб не наражати себе на небезпеку", - зазначив Прокудін.

Як повідомлялось, чотирьох людей доправили до лікарні Херсону після отриманих поранень внаслідок скидання вибухівки з російських дронів.