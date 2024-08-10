Россияне массово атакуют дронами гражданских в Херсонской области: уже шесть раненых

Россияне массово атакуют беспилотниками мирных жителей в Херсоне и в селах пригорода, с утра уже шесть раненых, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин..

"Сегодня кроме задымления воздуха в Херсоне наблюдаем активность вражеских беспилотников. С самого утра российские военные массированно атакуют дронами мирных жителей в прибрежных районах. К настоящему времени уже 6 пострадавших", - сообщил он.

По словам Прокудина, во вражеский удар попадают люди, находящиеся на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов.

"Призываю жителей пригорода, поселков Садовое, Антоновка, Киндейка, а также жителей Днепровского района сегодня по возможности оставаться дома. Не выходите на улицу без необходимости, чтобы не подвергать себя опасности", - отметил Прокудин.

Как сообщалось, четырех человек доставили в больницу Херсона после полученных ранений в результате сброса взрывчатки с российских дронов.