Війна в Україні: липень став найсмертельнішим серед цивільних з жовтня 2022 року

Липень 2024 року став найсмертельнішим з жовтня 2022 року за кількістю жертв серед цивільного населення через війну в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звіт ООН.

"У липні в Україні загинуло щонайменше 219 мирних жителів і 1018 отримали поранення, що робить цей місяць найсмертнішим серед мирного населення з жовтня 2022 року. Велика кількість жертв у липні продовжує тенденцію до зростання жертв серед цивільного населення з березня 2024 року", - йдеться в ньому.

Також в звіті згадується масована атака по Україні 8 липня, під час якої загинули щонайменше 43 мирних жителя, у тому числі 5 дітей, і було поранені 147 осіб, у тому числі 7 дітей, у Києві, Дніпрі, Кривому Розі (Дніпропетровська область) та Київській області.

При цьому в документі додають, що у червні-липні найінтенсивніші наступальні військові дії РФ перемістилися з північної частини Харківської області в Донецьку.

"У результаті підтверджені втрати серед цивільного населення в Донецькій області зросли з 125 загиблих і поранених у травні, до 224 - у червні та 269 - у липні 2024 року", - наводять статистику в звіті ООН.

Обстріл РФ по Україні

8 липня російські війська масовано атакували Україну. Тільки в Києві в результаті атаки РФ 8 липня загинуло 33 людини, удар припав, зокрема, на дитячу лікарню "Охматдит".

Як повiдомлялось, вперше за довгий час атаки РФ по Україні 8 липня відбулися вдень, мали хвилеподібний характер, а в результаті прильотів загинули люди не тільки в Києві, а й у Дніпрі, Кривому Розі та Донецькій області.

Під час атаки РФ запустила по Україн 38 ракет різних типів, 30 з яких збила ППО. Українським військовим вдалося, зокрема, збити одну ракету "Кинджал" та три "Іскандери".