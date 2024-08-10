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Україна атакувала газову вишку з окупантами у Чорному морі

Україна атакувала газову вишку з окупантами у Чорному морі
Фото: скріншот відео

Військово-морські сили та Головне управління розвідки атакували газову вишку, на яку напередодні звезли росіян та обладнання, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив речник ВМС Дмитро Плетенчук у соцмережах та в коментарі "УП"

"Окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. Допустити цього ми не можемо.
І так, за пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було. Штатний функціонал платформа не виконувала.
Берегові ракетно-артилерійські війська ВМС ЗС України - це максимально серйозні чуваки".

У коментарі "УП" Плетенчук зазначив, що це – "не перша подібна операція".

За словами речника ВМС, цю вишку ворог використовував зокрема для порушення нормальної роботи "зернового коридору".

Офіцер додав, рішення було ухвалено задля забезпечення безпеки цивільного судноплавства.

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