Україна атакувала газову вишку з окупантами у Чорному морі

Військово-морські сили та Головне управління розвідки атакували газову вишку, на яку напередодні звезли росіян та обладнання, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив речник ВМС Дмитро Плетенчук у соцмережах та в коментарі "УП"

"Окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. Допустити цього ми не можемо.

І так, за пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було. Штатний функціонал платформа не виконувала.

Берегові ракетно-артилерійські війська ВМС ЗС України - це максимально серйозні чуваки".

У коментарі "УП" Плетенчук зазначив, що це – "не перша подібна операція".

За словами речника ВМС, цю вишку ворог використовував зокрема для порушення нормальної роботи "зернового коридору".

Офіцер додав, рішення було ухвалено задля забезпечення безпеки цивільного судноплавства.