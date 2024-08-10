Украина атаковала газовую вышку с оккупантами в Черном море

Военно-морские силы и Главное управление разведки атаковали газовую вышку, на которую накануне свезли россиян и оборудование, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в соцсетях и в комментарии "УП"

"Оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство. Допустить этого мы не можем.

И так, за полсуток до поражения враг забросил на платформу оборудование и военный персонал. Гражданских там не было. Штатный функционал платформа не выполняла.

Береговые ракетно-артиллерийские войска ВМС ВС Украины - это максимально серьезные чуваки".

В комментарии "УП" Плетенчук отметил, что это - "не первая подобная операция".

По словам представителя ВМС, эту вышку враг использовал в частности для нарушения нормальной работы "зернового коридора".

Офицер добавил, решение было принято для обеспечения безопасности гражданского судоходства.