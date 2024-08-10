Міноборони кодифікувало 70 нових зразків боєприпасів для БПЛА

Близько 20 нових боєприпасів для безпілотників було кодифіковано та допущено до експлуатації у липні, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомило 10 серпня Міністерство оборони України.

Так, серед нових зразків є уламково-фугасні, кумулятивні, комбінованої дії та багатоцільові боєприпаси. Також вони різняться за вагою: від кількох сотень грамів до понад кількох кілограмів.

Боєприпаси для БПЛА застосовуються для ураження ворожої техніки та фортифікацій, боротьби із живою силою ворога, що перебуває як на відкритій місцевості, так й у спеціально облаштованих заглиблених укриттях, укріпленнях або всередині бойової техніки.

Роль повітряних безпілотних комплексів на полі бою зростає. Вітчизняний сектор ОПК динамічно реагує на потреби війська і збільшує обсяги виробництва БПАК різних типів та призначення, активно розробляє нові моделі безпілотників, а також розширює номенклатуру боєприпасів для різних типів БПЛА.