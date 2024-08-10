Минобороны кодифицировало 70 новых образцов боеприпасов для БПЛА

Около 20 новых боеприпасов для беспилотников были кодифицированы и допущены к эксплуатации в июле, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщило 10 августа Министерство обороны Украины.

Так, среди новых образцов есть обломочно-фугасные, кумулятивные, комбинированные действия и многоцелевые боеприпасы. Также они различаются по весу: от нескольких сотен граммов до нескольких килограммов.

Боеприпасы для БПЛА применяются для поражения вражеской техники и фортификаций, борьбы с живой силой врага, находящейся как на открытой местности, так и в специально обустроенных углублениях, укреплениях или внутри боевой техники.

Роль воздушных беспилотных комплексов в поле боя растет. Отечественный сектор ОПК динамично реагирует на потребности войск и увеличивает объемы производства БПАК разных типов и назначения, активно разрабатывает новые модели беспилотников, а также расширяет номенклатуру боеприпасов для разных типов БПЛА.