Ізраїльська розвідка вважає, що Іран вирішив завдати удару – ЗМІ

Ізраїльська розвідка вважає, що Іран вирішив на них напасти. Ймовірно, це може відбутись потягом кількох днів.﻿ Про це повідомляє репортер Axios Барак Равід, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Равід, посилаючись на два джерела заявив, що розвідка Ізраїлю вважає, що Іран вирішив напасти на Ізраїль і може зробити це протягом декількох днів.

За словами Равіда, ця атака стане відплатою за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії Нагадаємо, що лідера радикального палестинського руху ХАМАС та одного з його охоронців було вбито наприкінці липня.

Це стало новим витком ескалації у відносинах Ірану та Ізраїлю.

Зауважимо, що тоді Ізраїль не взяв на себе відповідальність за вбивство, однак і не заперечив причетність.

Водночас у МЗС Ірану заявили, що відповідь на вбивство Ханії буде "в потрібний час".