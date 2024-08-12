Израильская разведка считает, что Иран решил нанести удар – СМИ

Израильская разведка считает, что Иран решил на них напасть. Вероятно, это может произойти в течение нескольких дней.﻿ Об этом сообщает репортер Axios Барак Равид, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Равид, ссылаясь на два источника заявил, что разведка Израиля считает, что Иран решил напасть на Израиль и может сделать это в течение нескольких дней.

По словам Равида, эта атака станет возмездием за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании Напомним, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС и один из его охранников были убиты в конце июля.

Это стало новым витком эскалации в отношениях Ирана и Израиля.

Заметим, что тогда Израиль не взял на себя ответственность за убийство, однако не отрицал причастность.

В то же время в МИД Ирана заявили, что ответ на убийство Хании будет "в нужное время".