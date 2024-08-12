Курс валют НБУ на 12 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 12 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 11 серпня досяг рівня 41.1190 за 1 долар.

Євро подорожчав на 8 коп. до 44.8855 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 34 коп. до 52.3897 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 25 коп. до 47.5694 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 10.3783 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,119 000 EUR Євро 44.885 500 GBP Фунт стерлінгів 52.389 700 CHF Швейцарський франк 47.569 400 PLN Польський злотий 10.378 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.