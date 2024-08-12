Курс валют НБУ на 12 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 12 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 11 серпня досяг рівня 41.1190 за 1 долар.
Євро подорожчав на 8 коп. до 44.8855 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 34 коп. до 52.3897 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 25 коп. до 47.5694 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 10.3783 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,119 000
|EUR
|Євро
|44.885 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.389 700
|CHF
|Швейцарський франк
|47.569 400
|PLN
|Польський злотий
|10.378 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.