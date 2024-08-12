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Курс валют НБУ на 12 серпня

Курс валют НБУ на 12 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 12 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 11 серпня досяг рівня 41.1190 за 1 долар.

Євро подорожчав на 8 коп. до 44.8855 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 34 коп. до 52.3897 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 25 коп. до 47.5694 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 10.3783 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,119 000 +0.1264
EUR Євро 44.885 500 +0.0765
GBP Фунт стерлінгів 52.389 700 +0.3393
CHF Швейцарський франк 47.569 400 --0.2465
PLN Польський злотий 10.378 300 +0.0062

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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