Курс валют НБУ на 12 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 12 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 августа, достиг уровня 41.1190 за 1 доллар.

Евро подорожал на 8 коп до 44.8855 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 34 коп до 52.3897 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 25 коп до 47.5694 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 10.3783 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.119 000 EUR Евро 44.885 500 GBP Фунт стерлингов 52.389 700 CHF Швейцарский франк 47.569 400 PLN Польский злотый 10.378 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.