Курс валют НБУ на 12 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 12 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 11 августа, достиг уровня 41.1190 за 1 доллар.
Евро подорожал на 8 коп до 44.8855 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 34 коп до 52.3897 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 25 коп до 47.5694 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 10.3783 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.119000
|EUR
|Евро
|44.885500
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.389700
|CHF
|Швейцарский франк
|47.569400
|PLN
|Польский злотый
|10.378300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.