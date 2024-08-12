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Курс валют НБУ на 12 августа

Курс валют НБУ на 12 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 12 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 августа, достиг уровня 41.1190 за 1 доллар.

Евро подорожал на 8 коп до 44.8855 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 34 коп до 52.3897 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 25 коп до 47.5694 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 10.3783 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.119000 +0.1264
EUR Евро 44.885500 +0.0765
GBP Фунт стерлингов 52.389700 +0.3393
CHF Швейцарский франк 47.569400 --0.2465
PLN Польский злотый 10.378300 +0.0062

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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