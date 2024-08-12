Росіяни заявили про наступ ЗСУ у ще одному районі Бєлгородської області

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков уранці 12 серпня оголосив про початок евакуації населення прикордонного Красноярузького району, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Гладков у відеозверненні в соцмережах, російська служба ВВС.

"У нас тривожний ранок. Активність ворога на кордоні Красноярузького району... Починаємо переміщення мешканців Красноярузького району в більш безпечні місця".

За словами Гладкова, "транспорт у цей район уже відправлено".

Водночас у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте" Гладков заявив, що ЗСУ 40 разів за добу обстріляли населені пункти Бєлгородської області, а також про 42 атаки БПЛА. Він стверджує, що сім мирних жителів дістали поранення.

Російська служба ВВС звертає увагу, що про атаку одного українського підрозділу на прикордонне село Колотилівка в Красноярузькому районі російські військові блогери повідомляли ще в неділю.

Красноярузький район розташований на північному заході Бєлгородської області, від райцентру, Красної Яруги, до Суджі в Курській області, куди 6 серпня увійшли українські частини, - приблизно 45 км.

Нагадаємо: Українська влада офіційно не коментує спецоперацію на території Росії.

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