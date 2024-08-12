Россияне заявили о наступлении ВСУ в еще одном районе Белгородской области
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утром 12 августа объявил о начале эвакуации населения приграничного Краснояружского района, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Гладков в видеообращении в соцсетях, русская служба ВВС
"У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района… Начинаем перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места".
По словам Гладкова, "транспорт в этот район уже отправлен".
В запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" Гладков заявил, что ВСУ 40 раз за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области, а также о 42 атаках БПЛА. Он утверждает, что семь мирных жителей получили ранения.
Русская служба ВВС обращает внимание, что об атаке одного украинского подразделения на приграничное село Колотиловка в Краснояружском районе российские военные блогеры сообщали еще в воскресенье.
Краснояружский район расположен на северо-западе Белгородской области, от райцентра, Красной Яруги, до Суджи в Курской области, куда 6 августа вошли украинские части — примерно 45 км.
Напомним: Украинские власти официально не комментируют спецоперацию на территории России.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- 10 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, по вытеснению войны на территорию агрессора.