Россияне заявили о наступлении ВСУ в еще одном районе Белгородской области

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утром 12 августа объявил о начале эвакуации населения приграничного Краснояружского района, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Гладков в видеообращении в соцсетях, русская служба ВВС

"У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района… Начинаем перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места".

По словам Гладкова, "транспорт в этот район уже отправлен".

В запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" Гладков заявил, что ВСУ 40 раз за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области, а также о 42 атаках БПЛА. Он утверждает, что семь мирных жителей получили ранения.

Русская служба ВВС обращает внимание, что об атаке одного украинского подразделения на приграничное село Колотиловка в Краснояружском районе российские военные блогеры сообщали еще в воскресенье.

Краснояружский район расположен на северо-западе Белгородской области, от райцентра, Красной Яруги, до Суджи в Курской области, куда 6 августа вошли украинские части — примерно 45 км.

Напомним: Украинские власти официально не комментируют спецоперацию на территории России.

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