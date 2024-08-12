Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася – Дніпропетровська ОВА
Станом на ранок понеділка, пожежа, яку влаштували окупанти ввечері 11 серпня на Запорізькій АЕС, припинилася.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі", – повідомив очільник ОВА.
Нагадаємо, у неділю ввечері росіяни влаштували пожежу в градирні на території захопленої ними Запорізької АЕС.
За інформацією ДСНС, радіаційна ситуація на території України стабільна, змін у районі Запорізької АЕС не виявлено.
У МАГАТЕ повідомили, що напередодні пожежі експерти Агентства чули потужні вибухи поблизу Запорізької АЕС.