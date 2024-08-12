Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася – Дніпропетровська ОВА

Станом на ранок понеділка, пожежа, яку влаштували окупанти ввечері 11 серпня на Запорізькій АЕС, припинилася.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі" , – повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, у неділю ввечері росіяни влаштували пожежу в градирні на території захопленої ними Запорізької АЕС.

За інформацією ДСНС, радіаційна ситуація на території України стабільна, змін у районі Запорізької АЕС не виявлено.

У МАГАТЕ повідомили﻿, що напередодні пожежі експерти Агентства чули потужні вибухи поблизу Запорізької АЕС.