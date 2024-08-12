Пожар на Запорожской АЭС прекратился – Днепропетровская ОВА

По состоянию на утро понедельника пожар, который устроили оккупанты вечером 11 августа на Запорожской АЭС, прекратился.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации на Никопольщине в норме. Держим ситуацию на контроле" , – сообщил глава ОВА.

Напомним, в воскресенье вечером россияне устроили пожар в градирне на территории захваченной ими Запорожской АЭС.

По информации ГСЧС, радиационная ситуация на территории Украины стабильная, изменений в районе Запорожской АЭС не обнаружено.

В МАГАТЭ сообщили, что накануне пожара эксперты Агентства слышали мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС.