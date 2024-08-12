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Міноборони планує запустити в "Резерв+" функцію рекрутингу

Міноборони планує запустити в "Резерв+" функцію рекрутингу
Фото: Міноборони України

Восени 2024 року Міністерство оборони планує запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.﻿﻿ Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє Українська правда.

"Восени 2024-го в "Резерв+" очікуються нові функції. Міністерство оборони планує запустити онлайн-рекрутинг на базі застосунку. За словами Черногоренко, завдяки цій функції люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генеральний штаб ЗСУ", – пише видання.

Заступниця міністра оборони також запевнила, що МОУ не збирається впроваджувати електронні повістки, оскільки наразі для цього немає законодавчої основи.

Нагадаємо, міністерство оборони України в листопаді 2023 року разом з організацією Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України. 

Генеральний штаб ЗСУ 1 серпня розглянув пропозиції щодо змін до порядку проведення призову, згідно з якими командири військових частин зможуть призивати військовозобов’язаних, які виявили бажання служити, без участі ТЦК.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський у коментарі "Українській правді" уточнив, що командири військових частин зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК. Але спочатку відповідну пропозицію Генерального штабу ЗСУ має затвердити Кабінет міністрів.

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