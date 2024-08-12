Минобороны планирует запустить в "Резерв+" функцию рекрутинга

Осенью 2024 года Министерство обороны планирует запустить в приложении "Резерв+" функцию онлайн-рекрутинга.﻿﻿ Об этом заявила замминистра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает Украинская правда.

"Осенью 2024-го в "Резерв+" ожидаются новые функции. Министерство обороны планирует запустить онлайн-рекрутинг на базе приложения. По словам Черногоренко, благодаря этой функции люди смогут присоединиться к армии по собственному желанию, но в соответствии с запросом, который будет формировать Генеральный штаб ВСУ" , – пишет издание.

Заместитель министра обороны также заверила, что МОУ не собирается внедрять электронные повестки, поскольку пока для этого нет законодательной основы.

Напомним, министерство обороны Украины в ноябре 2023 года вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

Генеральный штаб ВСУ 1 августа рассмотрел предложения по изменениям в порядок проведения призыва, согласно которым командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание служить, без участия ТЦК.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Украинской правде" уточнил, что командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК. Но сначала соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров.