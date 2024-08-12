Кандидат у віце-президенти від Трампа атакував Гарріс у трьох телешоу

Кандидат на посаду віцепрезидента США від республіканців Джей Ді Венс узяв участь у трьох недільних телешоу, аби атакувати опонентів та виправдати попередні заяви кандидата в президенти Дональда Трампа, повідомляє Укрінформ.

Венс дав телеканалам АВС, CBS та CNN розлогі інтервʼю, запис яких було включено в передачі.

Він, зокрема, заявив, що називати його і Трампа "дивними" (weird), як це робить команда кандидатки на посаду президента від демократів Камали Гарріс, означає уподібнюватися до "шкільних хуліганів".

Хоча Трамп сам часто вдається до використання прізвиськ та образливих епітетів стосовно опонентів.

Також він назвав це "проєкцією", маючи на увазі, що Гарріс і кандидат на посаду віцепрезидента від демократів Тім Волз самі є "дивними".

"Думаю, Камала Гарріс… щоразу, коли виступає перед виборцями, між нею і ними стоїть телесуфлер. Вона практично не спілкується зі ЗМІ. Думаю, вона не відповіла на жодне складне запитання репортерів" , - заявив він, коментую попередні заяви Трампа про те, що Гарріс недостатньо розумна, щоб давати пресконференції.

Виправдовуючи висловлювання Трампа, який заявляв, що Гарріс вдає із себе чорну, щоб сподобатися виборцям, Венс сказав: "Вона прикидається однією людиною перед однією аудиторією, а перед іншою - зовсім іншою" . Трамп хотів сказати, що вона "хамелеон", пояснив він.

За його словами, Гарріс постійно змінює свою позицію з різних питань, і Трамп у своїх нападках намагається представити Гарріс як "фундаментально фальшиву людину".

Венсу нагадали, що він сам це робив, висловлюючи ставлення до Трампа. У минулому він називав експрезидента "моральною катастрофою" і "американським Гітлером", а нині розхвалює його.

Венс зауважив, що люди повинні мати можливість змінювати свою думку, коли отримують інший набір фактів, і звинуватив медіа у спотворенні інформації.