Кандидат в вице-президенты от Трампа атаковал Гаррис в трех телешоу
Кандидат на должность вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс принял участие в трех воскресных телешоу, чтобы атаковать оппонентов и оправдать предварительные заявления кандидата в президенты Дональда Трампа, сообщает Укринформ.
Венс дал телеканалам АВС, CBS и CNN пространные интервью, запись которых была включена в передачу.
Он, в частности, заявил, что называть его и Трампа "странными" (weird), как это делает команда кандидата на пост президента от демократов Камалы Харрис, означает уподобляться "школьным хулиганам".
Хотя Трамп сам часто прибегает к использованию прозвищ и оскорбительных эпитетов по отношению к оппонентам.
Также он назвал это "проекцией", подразумевая, что Харрис и кандидат на должность вице-президента от демократов Тим Уолз сами являются "странными".
"Думаю, Камала Харрис… каждый раз, когда выступает перед избирателями, между ней и ими стоит телесуфлер. Она практически не общается со СМИ. Думаю, она не ответила ни на один сложный вопрос репортеров", - заявил он, комментирую предварительные заявления Трампа о том, что Харрис недостаточно разумна, чтобы давать пресс-конференции.
Оправдывая высказывание Трампа, который заявлял, что Харрис прикидывается черной, чтобы понравиться избирателям, Вэнс сказал:
"Она притворяется одним человеком перед одной аудиторией, а перед другой - совсем другой". Трамп хотел сказать, что она "хамелеон", объяснил он.
По его словам, Харрис постоянно меняет свою позицию по разным вопросам, и Трамп в своих нападках пытается представить Харрис как "фундаментально фальшивого человека".
Венсу напомнили, что он сам это делал, выражая отношение к Трампу. В прошлом он называл экспрезидента "нравственной катастрофой" и "американским Гитлером", а ныне расхваливает его.
Вэнс отметил, что люди должны иметь возможность изменять свое мнение, когда получают другой набор фактов, и обвинил медиа в искажении информации.
"Это разумно – менять свое мнение", - добавил он.