Кандидат в вице-президенты от Трампа атаковал Гаррис в трех телешоу

Кандидат на должность вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс принял участие в трех воскресных телешоу, чтобы атаковать оппонентов и оправдать предварительные заявления кандидата в президенты Дональда Трампа, сообщает Укринформ.

Венс дал телеканалам АВС, CBS и CNN пространные интервью, запись которых была включена в передачу.

Он, в частности, заявил, что называть его и Трампа "странными" (weird), как это делает команда кандидата на пост президента от демократов Камалы Харрис, означает уподобляться "школьным хулиганам".

Хотя Трамп сам часто прибегает к использованию прозвищ и оскорбительных эпитетов по отношению к оппонентам.

Также он назвал это "проекцией", подразумевая, что Харрис и кандидат на должность вице-президента от демократов Тим Уолз сами являются "странными".

"Думаю, Камала Харрис… каждый раз, когда выступает перед избирателями, между ней и ими стоит телесуфлер. Она практически не общается со СМИ. Думаю, она не ответила ни на один сложный вопрос репортеров" , - заявил он, комментирую предварительные заявления Трампа о том, что Харрис недостаточно разумна, чтобы давать пресс-конференции.

Оправдывая высказывание Трампа, который заявлял, что Харрис прикидывается черной, чтобы понравиться избирателям, Вэнс сказал: "Она притворяется одним человеком перед одной аудиторией, а перед другой - совсем другой" . Трамп хотел сказать, что она "хамелеон", объяснил он.

По его словам, Харрис постоянно меняет свою позицию по разным вопросам, и Трамп в своих нападках пытается представить Харрис как "фундаментально фальшивого человека".

Венсу напомнили, что он сам это делал, выражая отношение к Трампу. В прошлом он называл экспрезидента "нравственной катастрофой" и "американским Гитлером", а ныне расхваливает его.

Вэнс отметил, что люди должны иметь возможность изменять свое мнение, когда получают другой набор фактов, и обвинил медиа в искажении информации.