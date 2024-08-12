Прем'єр Британії скасував відпустку через можливі нові заворушення

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який вступив на посаду на початку липня, скасував свою відпустку через побоювання нових заворушень у країні, повідомляє Лівий берег.

Стармер мав проводити час зі своєю родиною на континенті, але він вирішив відмовитися від літньої відпустки та працювати на Даунінг-стріт,10 і в офіційному заміському будинку прем'єр-міністра.

Стармер заявив, що влада повинна залишатися у "високій готовності", бо, імовірно, заворушення можуть знову виникнути.

Заворушення та спалахи насильства проти мігрантів почалися після того, як 17-річного хлопця, який зарізав трьох дівчат у Саутпорті, помилково ідентифікували в соціальних мережах як мігранта. Бурхливі протести поширилися по всій Англії.

Уряд Великої Британії впровадив жорсткі заходи для припинення заворушень і прискорення судових процедур для засудження або ув’язнення учасників заворушень.

Після масових акцій непокори антиісламського характеру британці у великих містах влаштували "контрпротести", під час яких засудили ультраправу ідеологію та висловили підтримку мігрантам.