Премьер Британии отменил отпуск из-за возможных новых беспорядков

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вступивший в должность в начале июля, отменил свой отпуск из-за опасений новых беспорядков в стране, сообщает Левый берег.

Стармер должен был проводить время со своей семьей на континенте, но решил отказаться от летнего отпуска и работать на Даунинг-стрит,10 и в официальном загородном доме премьер-министра.

Стармер заявил, что власти должны оставаться в "высокой готовности", потому что, вероятно, беспорядки могут снова возникнуть.

Беспорядки и вспышки насилия против мигрантов начались после того, как 17-летнего парня, зарезавшего троих девушек в Саутпорте, ошибочно идентифицировали в социальных сетях как мигранта. Бурные протесты распространились по всей Великобритании.

Правительство Великобритании ввело жесткие меры по прекращению беспорядков и ускорению судебных процедур по осуждению или заключению участников беспорядков.

После массовых акций неповиновения антиисламского характера британцы в больших городах устроили "контрпротесты", во время которых осудили ультраправую идеологию и выразили поддержку мигрантам.