У Києві не виключають масованого удару РФ у відповідь за Курську область – ЗМІ

Одне високопоставлене джерело в українській обороні анонімно заявило британському виданню The Times, що офіційні особи зараз готуються до агресивної відповіді з боку Росії у вигляді спроб ударів по Києву, включаючи парламент та інші урядові будівлі, через події в Курській області РФ, повідомляє Дзеркало тижня.

"Росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати світові, що вона всемогутня, і що щось на зразок Курська не залишиться безкарним" , - сказало джерело.

Співрозмовник зазначив, що це буде не кілька ракет, а значно більше.

"Це можуть бути сотні цілей із використанням складної зброї — крилатих ракет, балістичних ракет і "Шахедів". І це може бути великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити" , - додав співбесідник.

Водночас високопоставлений український силовик заявив AFP, що вторгнення в Курську область здійснено з метою "розтягнути" та "дестабілізувати" російські війська.

"Ми йдемо в наступ. Мета – розтягнути позиції ворога, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон" , – сказав анонімний інформатор.

Він додав, що вторгнення "дуже підняло моральний дух української армії, держави та суспільства".

Видання пише, що "цілі операції залишаються незрозумілими", але припускає, що крок спрямований на те, щоб дещо послабити тиск на українські сили на сході.

За словами джерела у війську, іншою ціллю було змінити наратив, щоб "переконати наших людей, а також європейців і американців, що українська армія все ще має досить великий потенціал для знищення росіян".

"Після року, коли ми захищалися — зараз у нас змінився настрій. А психологія є надзвичайно важливою частиною війни" , - заявив інформатор.

Зазначимо, що Україна офіційно не коментує присутності своїх військ на території Курської області. Президент Володимир Зеленський лише двічі згадував про "оборонні дії на території, звідки вівся напад" та "дії для витискання війни на територію агресора".

Міністерство оборони Росії заявило в неділю, що його війська "зірвали спроби мобільних груп ворога з бронетехнікою прорватися вглиб російської території". Водночас визнало, що українські війська просунулися в Курську область набагато далі, ніж вважалося раніше, заявивши, що російські війська брали участь у боях біля сіл Толпіно, Журавлі та Общий Колодезь.