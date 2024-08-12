В Киеве не исключают массированного ответного удара РФ за Курскую область – СМИ

Один из высокопоставленных источников в украинской обороне анонимно заявил британскому изданию The Times, что официальные лица сейчас готовятся к агрессивному ответу со стороны России в виде попыток ударов по Киеву, включая парламент и другие правительственные здания, из-за событий в Курской области РФ, сообщает Зеркало недели.

"Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать миру, что она всемогуща, и что что-то вроде Курска не останется безнаказанным" , - сказал источник.

Собеседник отметил, что это будет не несколько ракет, а гораздо больше.

"Это могут быть сотни целей с использованием сложного оружия — крылатых ракет, баллистических ракет и "Шахедов". И это может оказаться большой проблемой для нашей противовоздушной обороны. Но я верю, что мы сможем их остановить" , – добавил собеседник.

В то же время, высокопоставленный украинский силовик заявил AFP, что вторжение в Курскую область осуществлено с целью "растянуть" и "дестабилизировать" российские войска.

"Мы идем в наступление. Цель – растянуть позиции врага, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить собственную границу" , – сказал анонимный информатор.

Он добавил, что вторжение "очень подняло моральный дух украинской армии, государства и общества".

Издание пишет, что "цели операции остаются непонятными", но предполагает, что шаг направлен на то, чтобы ослабить давление на украинские силы на востоке.

По словам источника в армии, другой целью было изменить нарратив, чтобы «убедить наших людей, а также европейцев и американцев, что у украинской армии все еще есть достаточно большой потенциал для уничтожения россиян».

"После года, когда мы защищались, сейчас у нас изменилось настроение. А психология чрезвычайно важная часть войны" , - заявил информатор.

Украина официально не комментирует присутствие своих войск на территории Курской области. Президент Владимир Зеленский лишь дважды упоминал об "оборонительных действиях на территории, откуда велось нападение" и "действия по вытеснению войны на территорию агрессора".

Министерство обороны России заявило в воскресенье, что его войска "сорвали попытки мобильных групп врага с бронетехникой прорваться вглубь российской территории". В то же время признало, что украинские войска продвинулись в Курскую область гораздо дальше, чем считалось ранее, заявив, что российские войска участвовали в боях у деревень Толпино, Журавли и Общий Колодец.