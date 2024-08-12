У Кім Чен Ина помітили підсанкційний новий Mercedes-Benz за понад $200 000

У лідера Північної Кореї Кім Чен Ина помітили позашляховик Mercedes-Benz нової моделі вартістю понад 200 000 доларів. Про це пише агентство Yonhap, повідомляє Лівий берег.

Позашляховик є топовою моделлю оновленого Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC, який був представлений у квітні в Південній Кореї. Ціна стартувала від 204 000 доларів США.

Зафіксували нове авто лідера КНДР у спеціальному поїзді, яким він приїхав відвідати постраждалі від повеней райони округу Уйджу в північно-західній провінції Північний Пхьонган.

Як пише видання, схоже, що Кім придбав ще один висококласний позашляховик Mercedes-Benz, оскільки в січні його на державному телебаченні КНДР його показали на Mercedes-Maybach GLS 600.

Цей крок є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН (РБ ООН), які забороняють постачання, продаж і передачу предметів розкоші, включаючи автомобілі, до Північної Кореї.

Kim Jong-un's bulletproof limousine driving directly into his bulletproof train. pic.twitter.com/B5KaneEZYN — H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) September 15, 2023

Лідер Північної Кореї відомий своєю любов’ю до Mercedes-Benz. Він з’являвся на публіці в різних автомобілях Mercedes-Maybach S-класу, включаючи лімузин, нехтуючи міжнародними санкціями щодо ядерної та ракетної програм Північної Кореї.

У березні цього року Росія закрила роботу групи експертів ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти Північної Кореї. Через місяць Комісія ООН з моніторингу санкцій проти КНДР завершила роботу.