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В Ким Чен Ина заметили новый подсанкционный Mercedes-Benz за более чем $200 000

У лидера Северной Кореи Ким Чен Ина заметили внедорожник Mercedes-Benz новой модели стоимостью более 200 000 долларов. Об этом пишет агентство Yonhap, сообщает Левый берег.

Внедорожник представляет собой топовую модель обновленного Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC, который был представлен в апреле в Южной Корее. Цена стартовала от 204 000 долларов США.

Зафиксировали новый автомобиль лидера КНДР в специальном поезде, которым он приехал посетить пострадавшие от наводнений районы округа Уйджа в северо-западной провинции Северный Пхёнган.

Похоже, что Ким приобрел еще один высококлассный внедорожник Mercedes-Benz, поскольку в январе его на государственном телевидении КНДР его показали на Mercedes-Maybach GLS 600.

Этот шаг является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН), запрещающих поставку, продажу и передачу предметов роскоши, включая автомобили, в Северную Корею.

Лидер Северной Кореи известен своей любовью к Mercedes-Benz. Он появлялся на публике в различных автомобилях Mercedes-Maybach S-класса, включая лимузин, пренебрегая международными санкциями по ядерной и ракетной программам Северной Кореи.

В марте этого года Россия закрыла работу группы экспертов ООН, следившей за соблюдением санкций против Северной Кореи. Через месяц Комиссия ООН по мониторингу санкций против КНДР завершила работу.

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