Канцлер Австрії закликав до деескалації і переговорів після пожежі на Запорізькій АЕС

Канцлер Австрії Карл Негаммер на тлі інциденту з пожежею на Запорізькій АЕС закликав до деескалації та проведення переговорів, повідомляє Європейська правда.

Негаммер коментував повідомлення МАГАТЕ, де заявили, що отримали повідомлення від окупаційної адміністрації ЗАЕС про "ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень".

"Атаки на об'єкти ядерної інфраструктури є надзвичайно небезпечними та призводять до ескалації ситуації. Сьогоднішній інцидент на Запорізькій атомній електростанції підкреслює важливу роль МАГАТЕ та необхідність продовження діалогу, розпочатого на мирному саміті в Бюргенштоці. Деескалація та переговори необхідні" , – заявив Негаммер.

Увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один розташована приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок вранці повідомив, що пожежа на території ЗАЕС припинилася.