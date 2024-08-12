Канцлер Австрии призвал к деэскалации и переговорам после пожара на Запорожской АЭС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне инцидента с пожаром на Запорожской АЭС призвал к деэскалации и проведению переговоров, сообщает Европейская правда.

Нехаммер комментировал сообщение МАГАТЭ, где заявили, что получили известие от оккупационной администрации ЗАЭС о "вероятной атаке беспилотника на одну из градирен".

"Атаки на объекты ядерной инфраструктуры являются чрезвычайно опасными и приводят к эскалации ситуации. Сегодняшний инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Деэскалация и переговоры необходимы" , – заявил Нехаммер.

Вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного фона в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.

Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в понедельник утром сообщил, что пожар на территории ЗАЭС прекратился.