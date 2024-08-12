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У Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області посилюють комендантську годину

У Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області посилюють комендантську годину
Фото: pixabay

У Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області, від сьогодні, 12 серпня, посилюють комендантську годину, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Харківської районної державної адміністрації (РВА).

Від сьогодні комендантська година у Дергачівській та Липецькій громадах діятиме із 17:00 до 9:00

Липецька громада

Обмеження торкнуться наступних населених пунктів:

  • Глибоке;
  • Липці;
  • Борисівка;
  • Борщова;
  • Веселе;
  • Зелене;
  • Красне;
  • Лук'янці;
  • Мороховець;
  • Нескучне;
  • Олійникове;
  • Перемога;
  • Пильна;
  • Слобожанське;
  • Стрілеча;
  • Тернова;
  • Мале Веселе.

Дергачівська громада

Комендантську годину посилили у населених пунктах:

  • Козача Лопань;
  • Алісівка;
  • Бугаївка;
  • Великі Проходи;
  • Велика Яруга;
  • Гоптівка;
  • Гранів;
  • Дементіївка;
  • Дубівка;
  • Кочубеївка;
  • Кудіївка;
  • Лобанівка;
  • Малі Проходи;
  • Нова Козача;
  • Токарівка;
  • Токарівка Друга;
  • Цупівка;
  • Шевченка;
  • Шопине;
  • Ветеринарне.
"У визначений період доби забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів", - пише Харківська РВА.

Зокрема забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування.

Воєнний стан та мобілізація

Від початку повномасштабної війни в Україні регулярно продовжують воєнний стан, а також мобілізацію. Востаннє це було 7 серпня. Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів.

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