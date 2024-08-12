В Дергачевской и Липецкой громадах Харьковской области усиливают комендантский час
В Дергачевской и Липецкой громадах Харьковской области, с сегодняшнего дня, 12 августа, усиливают комендантский час, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Facebook-страница Харьковской районной государственной администрации (РВА).
С сегодняшнего дня комендантский час в Дергачевской и Липецкой громадах будет действовать с 17:00 до 9:00
Липецкая громада
Ограничения коснутся следующих населенных пунктов:
- Глубокое;
- Липцы;
- Борисовка;
- Борщева;
- Веселое;
- Зеленое;
- Красное;
- Лукьянцы;
- Мороховец;
- Нескучное;
- Олейниково;
- Победа;
- Пыльная;
- Слобожанское;
- Стрелечья;
- Терновая;
- Малое Веселое.
Дергачевская громада
Комендантский час усилили в населенных пунктах:
- Казачья Лопань;
- Алисовка;
- Бугаевка;
- Большие Проходы;
- Большая Яруга;
- Гоптовка;
- Гранов;
- Дементьевка;
- Дубовка;
- Кочубеевка;
- Кудиевка;
- Лобановка;
- Малые Проходы;
- Новая Казачья;
- Токаревка;
- Токаревка Вторая;
- Цуповка;
- Шевченко;
- Шопино;
- Ветеринарное.
"В определенный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений", - пишет Харьковская РГА.
В частности запрещается движение автомобилей без соблюдения режима светомаскировки.
Военное положение и мобилизация
С начала полномасштабной войны в Украине регулярно продлевают военное положение, а также мобилизацию. Последний раз это было 7 августа. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.