Євросоюз запускає гуманітарну ініціативу з розмінування в Україні на 2 млн євро

Європейський Союз запускає нову гуманітарну програму з розмінування території України, надавши фінансування в розмірі 2 мільйонів євро.﻿ Про це повідомили у представництві ЄС в Україні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Проєкт, що здійснюється за підтримки Служби інструментів зовнішньої політики Єврокомісії (FPI), спрямований на очищення територій, які постраждали від мін і боєприпасів, що не розірвалися.

У рамках ініціативи в Україну буде направлено 16 бельгійських вівчарок малінуа разом із вісьмома українськими наставниками. Усі вони пройшли інтенсивну п'ятимісячну підготовку в Камбоджі. Ці команди займуться розмінуванням звільнених територій, включно з Миколаївською, Херсонською та Харківською областями, які сильно постраждали внаслідок війни.

Більшість наставників раніше навчалися в Сумському національному аграрному університеті України, де вони не тільки оволоділи навичками дресирування, а й пройшли курси ручного розмінування.

Проєкт реалізується у співпраці з гуманітарними організаціями APOPO, яка спеціалізується на використанні тварин для розмінування, та Консультативною групою з мін (MAG). Собачі команди допоможуть прискорити процес розмінування і зробити його більш точним, що особливо важливо в умовах складного рельєфу і густої рослинності.

Розмінування в Україні

Внаслідок повномасштабного конфлікту значна частина території України виявилася замінованою, але державні служби поступово проводять роботи з її очищення.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, зараз близько 30% операторів, які займаються розмінуванням, - це жінки, і уряд планує збільшити їхню частку в цій сфері.