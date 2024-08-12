Евросоюз запускает гуманитарную инициативу по разминированию в Украине на 2 млн евро

Европейский Союз запускает новую гуманитарную программу по разминированию территории Украины, предоставив финансирование в размере 2 миллионов евро.﻿ Об этом сообщает представительство ЕС в Украине, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Проект, который осуществляется при поддержке Службы инструментов внешней политики Еврокомиссии (FPI), направлен на очистку территорий, пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В рамках инициативы в Украину будут направлены 16 бельгийских овчарок малинуа вместе с восемью украинскими наставниками. Все они прошли интенсивную пятимесячную подготовку в Камбодже. Эти команды займутся разминированием освобожденных территорий, включая Николаевскую, Херсонскую и Харьковскую области, которые сильно пострадали в результате войны.

Большинство наставников ранее обучались в Сумском национальном аграрном университете Украины, где они не только овладели навыками дрессировки, но и прошли курсы ручного разминирования.

Проект реализуется в сотрудничестве с гуманитарными организациями APOPO, которая специализируется на использовании животных для разминирования, и Консультативной группой по минам (MAG). Собачьи команды помогут ускорить процесс разминирования и сделать его более точным, что особенно важно в условиях сложного рельефа и густой растительности.

Разминирование в Украине

В результате полномасштабного конфликта значительная часть территории Украины оказалась заминированной, но государственные службы постепенно проводят работы по её очистке.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в настоящее время около 30% операторов, занимающихся разминированием, - это женщины, и правительство планирует увеличить их долю в этой сфере.