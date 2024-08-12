В Україні стали частіше купувати авто в кредит

У першому півріччі 2024 року в Україні спостерігається відчутне зростання попиту на автокредити. Давайте разом проаналізуємо цю тенденцію. Частка саме кредитного продажу автомобілів вже перетнула позначку у 15% і продовжує зростати. А в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року спостерігається зростання на 4%.

Ця тенденція актуальна не лише для автокредитів, а й для кредитування загалом. Українці частіше беруть кредити в банках та небанківських установах. Водночас зменшується кількість непрацюючих кредитів, за якими не виконуються умови договору з боку особи, що бере позику. Разом з тим кредитні організації намагаються пропонувати вигідніші умови кредитування, щоб залучати нових клієнтів. Наприклад, умови кредиту в МФО БізнесПозика передбачають можливість отримати від 3000 до 150 000 грн з відсотковою ставкою 1,15-1,50%.

Цікаво, що в Україні простежується доволі чіткий розподіл інтересу до певних марок авто:

Серед бюджетних автомобілів (10-80 тис. грн) покупці переважно обирають Renault, BYD, Citroen, Chery та Geely.

У більш високому ціновому діапазоні (16-45 тис. грн) вибір в основному припадає на Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda та BMW.

З цілком очевидних причин українці переважно обирають кредитні програми з найменшими відсотковими ставками і з терміном на 1-3 роки. Перший внесок здебільшого складає від 40% до 60%. Експерти вважають, що зростання попиту на автокредити повʼязане з деякими ключовими факторами. По-перше, це зростання доходів населення, яке навіть попри війну все ж спостерігається в Україні. По-друге, поліпшення умов надання позик для приватних осіб, які дедалі частіше стають клієнтами кредитних організацій. По-третє, поява на ринку нових моделей авто, у тому числі серед доволі бюджетних моделей, які доступні більшій кількості потенційних покупців.

Втім, чимало експертів прогнозують, що уже до кінця поточного року попит на автокредити все ж може знизитися. Однією з головних причин такої тенденції вони називають поступову девальвацію гривні та зростання цін на автомобілі загалом. З іншого боку, чимало покупців, очікуючи зростання вартості, намагаються придбати авто якнайшвидше, фактично «зафіксувавши» ціну кредитним договором. Адже це справді може бути вигідніше, ніж купівля через пів року чи рік. Тому для багатьох покупців кредитування дійсно стало оптимальним варіантом придбання авто на вигідніших умовах.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance