В Украине стали чаще покупать авто в кредит

В первом полугодии 2024 года в Украине наблюдается ощутимый рост спроса на автокредиты. Давайте вместе проанализируем данную тенденцию. Доля именно кредитных продаж автомобилей уже пересекла отметку в 15% и продолжает расти. А по сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдается рост на 4%.

Эта тенденция актуальна не только для автокредитов, но и для кредитования в целом. Украинцы чаще берут кредиты в банках и небанковских учреждениях. В то же время уменьшается количество неработающих кредитов, по которым не выполняются условия договора со стороны лица, которое берет кредит. Вместе с тем кредитные организации стараются предлагать более выгодные условия кредитования, чтобы привлекать новых клиентов. Например, условия кредита в «БізнесПозика» предусматривают возможность получить от 3000 до 150 000 грн с процентной ставкой 1,15-1,50%.

Интересно, что в Украине прослеживается довольно четкое распределение интереса к определенным маркам авто:

Среди бюджетных автомобилей (10-80 тыс. грн) покупатели преимущественно выбирают Renault, BYD, Citroen, Chery и Geely.

В более высоком ценовом диапазоне (16-45 тыс. грн) выбор в основном приходится на Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda и BMW.

По вполне очевидным причинам украинцы преимущественно выбирают кредитные программы с наименьшими процентными ставками и со сроком на 1-3 года. Первый взнос в основном составляет от 40% до 60%. Эксперты считают, что рост спроса на автокредиты связан с некоторыми ключевыми факторами. Во-первых, это рост доходов населения, который даже несмотря на войну все же наблюдается в Украине. Во-вторых, улучшение условий выдачи займов для частных лиц, которые все чаще становится клиентами кредитных организаций. В-третьих, появление на рынке новых моделей авто, в том числе среди довольно бюджетных моделей, которые доступны большему количеству потенциальных покупателей.

Впрочем, многие эксперты прогнозируют, что уже к концу текущего года спрос на автокредиты все же может снизиться. Одной из главных причин такой тенденции они называют постепенную девальвацию гривны и рост цен на автомобили в целом. С другой стороны, многие покупатели, ожидая роста стоимости, пытаются приобрести авто как можно быстрее, фактически «зафиксировав» цену кредитным договором. Ведь это действительно может быть выгоднее, чем покупка через полгода или год. Поэтому для многих покупателей кредитование действительно стало оптимальным вариантом приобретения авто на более выгодных условиях.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance