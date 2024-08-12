Понад 98% банків Китаю відмовилися приймати платежі з РФ – росЗМІ

Після того, як локальні банки Китаю відмовились приймати платежі з Росії кількість банків, які не приймають російські гроші перевалила за 98%.﻿ Про це повідомляє The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

Ще в травні-червні локальні кредитні організації працювали з російським бізнесом, і платежі йшли більш-менш стабільно, але з 20 липня розрахунки фактично припинено.

Повідомляється, що приймати прямі трансакції з Росії відмовляються понад 98% китайських банків. Це може призвести до проблем з поставками товарів у Росію і зростання цін.

Регіональні банки Китаю, орієнтовані насамперед на внутрішній ринок, були запасним аеродромом для компаній із Росії кілька місяців поспіль. Тепер російський бізнес намагається проводити розрахунки через треті країни.

За останні три тижні кількість заявок у діючих платіжних агентів, які проводять трансакції через треті країни, зросла в кілька разів. За його даними, найчастіше компанії з Росії відправляють платежі до Китаю через гонконзькі банки, але деякі китайські кредитні організації відмовляються працювати з ними.

Також є можливість переказувати кошти через філії російських банків у Китаї, але вони продають клієнтам юані за курсом Центробанку з надбавкою 5%. Крім того, багато китайських компаній не приймають гроші з філій російських фінорганізацій.

Нагадаємо, російська "дочка" китайського Bank of China з 24 червня призупинила всі операції з банками РФ через американські санкції.

Росія та Китай з осені можуть перейти на бартер у взаємній торгівлі через проблеми з банківськими платежами через західні санкції.

Банки в країнах, що торгують з Росією, дедалі частіше затримують або зривають платежі, остерігаючись вторинних санкцій.

Візит Володимира Путіна до Китаю минулого місяця допоміг забезпечити обидві країни платіжними альтернативами для обходу санкцій.