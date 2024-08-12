Более 98% банков Китая отказались принимать платежи из РФ – росСМИ

После того как локальные банки Китая отказались принимать платежи из России количество банков, которые не принимают российские деньги перевалило за 98%.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

Еще в мае-июне локальные кредитные организации работали с российским бизнесом, и платежи шли более-менее стабильно, но с 20 июля расчеты фактически прекращены.

Сообщается, что принимать прямые трансакции из России отказываются более 98% китайских банков. Это может привести к проблемам с поставками товаров в Россию и росту цен.

Региональные банки Китая, ориентированные прежде всего на внутренний рынок, были запасным аэродромом для компаний из России несколько месяцев подряд. Теперь российский бизнес пытается проводить расчеты через третьи страны.

За последние три недели количество заявок у действующих платежных агентов, которые проводят трансакции через третьи страны, выросло в несколько раз. По его данным, чаще всего компании из России отправляют платежи в Китай через гонконгские банки, но некоторые китайские кредитные организации отказываются работать с ними.

Также есть возможность переводить средства через филиалы российских банков в Китае, но они продают клиентам юани по курсу Центробанка с надбавкой 5%. Кроме того, многие китайские компании не принимают деньги из филиалов российских финорганизаций.

Напомним, российская "дочка" китайского Bank of China с 24 июня приостановила все операции с банками РФ из-за американских санкций.

Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций.

Банки в странах, торгующих с Россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций.

Визит Владимира Путина в Китай в прошлом месяце помог обеспечить обе страны платежными альтернативами для обхода санкций.