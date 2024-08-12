У ДПСУ відповіли, скільки українців повернулося з боку РФ від початку вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення Росії через прикордонні пункти пропуску з боку РФ в Україну повернулося понад 40 тисяч громадян, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Офіцер нагадав, що з лютого 2022 року всі пункти пропуску на кордоні з Росією рішенням уряду України закрито і там не здійснюються пропускні операції в класичній формі. Водночас росіяни все ж пропускають українських громадян додому, зокрема по напрямку пункту Покровка на Сумщині (з російського – Колотилівка). Такий рух, за словами Демченка, відбувався практично щоденно, хоча були періоди, коли Росія припиняла пропуск українських громадян.

Наразі військовослужбовці ДПСУ не фіксують прибуття українців на цьому напрямку (за даними російської влади та ЗМІ, Сили оборони України проводять наступальну операцію в Красноярузькому районі РФ, зокрема біля Колотилівки –ред.), хоча завжди готові забезпечити повернення своїх громадян до України з території Росії та Білорусі.

"По всій протяжності кордону з Росією, а також на кордоні з Білоруссю, якщо громадяни дістаються території України на будь-якому з напрямків, прикордонники, звісно ж, готові забезпечити оформлення людей…, щоб пропустити їх на територію України. За весь час воєнного стану більше 40 тисяч громадян України повернулися з Росії, і не тільки через пункт пропуску в Покровці, а й на інших ділянках, а також через територію Білорусі. Водночас найбільший рух фіксувався на напрямку КПП Покровка".