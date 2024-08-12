В ГПСУ ответили, сколько украинцев вернулось со стороны РФ с начала вторжения

С начала полномасштабного вторжения России через пограничные пункты пропуска со стороны РФ в Украину вернулось более 40 тысяч граждан, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Офицер напомнил, что с февраля 2022 года все пункты пропуска на границе с Россией решением правительства Украины закрыты и там не осуществляются пропускные операции в классической форме.

В то же время россияне все же пропускают украинских граждан домой, в частности по направлению пункта Покровка в Сумской области (с российской стороны - Колотиловка). Такое движение, по словам Демченко, происходило практически ежедневно, хотя были периоды, когда Россия прекращала пропуск украинских граждан.

Сейчас военнослужащие ГПСУ не фиксируют прибытия украинцев на этом направлении (по данным российских властей и СМИ, Силы обороны Украины проводят наступательную операцию в Краснояружском районе РФ, в частности у Колотиловки -ред.), хотя всегда готовы обеспечить возвращение своих граждан в Украину с территории России и Беларуси.

"По всей протяженности границы с Россией, а также на границе с Беларусью, если граждане добираются до территории Украины на любом из направлений, пограничники, конечно же, готовы обеспечить оформление людей..., чтобы пропустить их на территорию Украины. За все время военного положения более 40 тысяч граждан Украины вернулись из России, и не только через пункт пропуска в Покровке, но и на других участках, а также через территорию Беларуси. При этом наибольшее движение фиксировалось в направлении КПП Покровка".