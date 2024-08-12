Стало відомо, коли перші литовські FPV-дрони передадуть Україні

Перші литовські безпілотники типу FPV планують поставити в Україну у вересні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє LRT.

"Планується, що перші FPV-безпілотники, які будуть закуплені (у литовських виробників), можуть бути передані Україні вже в другій половині вересня", – сказали в Міноборони Литви.

Минулого тижня міністерство повідомило, що бойові безпілотники п'яти литовських виробників пройшли випробування Міноборони України у фронтових умовах і будуть відправлені в Україну.

Це була друга спроба, оскільки перший тест литовські безпілотники не пройшли.

За даними міністерства, FPV-безпілотники восьми литовських компаній випробовувалися в Україні у два етапи, і технічні проблеми виникли на початковому етапі польотів в оперативному середовищі.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Литва розглядає можливість закупівлі БПЛА у виробників, які пройшли випробування.

"У майбутньому практику тестування безпілотників в Україні перед закупівлею планується продовжити", – зазначили в міністерстві.

Наразі планується поставити в Україну безпілотників литовського виробництва на суму 5 мільйонів євро, а також виділити для потреб Збройних сил Литви безпілотники на суму до 3 мільйонів євро. Решту коштів у рамках програми на 10 мільйонів євро буде спрямовано на закупівлю розвідувальних безпілотників для України.

На початку липня Литва підписала контракти на загальну суму 36 мільйонів євро на придбання різних типів безпілотників у литовських, латвійських та естонських виробників.

Міністерство оборони очікує, що більша частина безпілотників буде поставлена цієї осені, а решта прибуде на початку 2025 року.

У міністерстві кажуть, що закупівлі здійснюються в прискореному порядку, щоб посилити можливості безпілотників і якнайшвидше інтегрувати їх до складу Збройних сил Литви.

Віднедавна у Литві почали активно працювати над повноцінною інтеграцією найсучасніших безпілотних систем у військо, врахувавши досвід російсько-української війни. Влітку 2024 року були підписані контракти на закупівлю різних типів безпілотників, зокрема з латвійським виробником Edge Autonomy та естонським Threod Systems. Закупівлі здійснюють за терміновою процедурою.

Також у Литві повідомляють про ажіотаж на курсах операторів дронів: за тиждень після відкриття реєстрації всі місця на навчання вже заповнені до Нового року.

На осінь в уряді готують запуск платформи, через яку литовці зможуть донатити на оборонні потреби країни.