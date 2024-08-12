Стало известно, когда первые литовские FPV-дроны передадут Украине

Первые литовские беспилотники типа FPV планируют поставить в Украину в сентябре, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает LRT.

"Планируется, что первые FPV-беспилотники, которые будут закуплены (у литовских производителей), могут быть переданы Украине уже во второй половине сентября", – сказали в Минобороны Литвы.

На прошлой неделе министерство сообщило, что боевые беспилотники пяти литовских производителей прошли испытания Минобороны Украины во фронтовых условиях и будут отправлены в Украину.

Это была вторая попытка, поскольку первый тест литовские беспилотники не прошли.

По данным министерства, FPV-дроны восьми литовских компаний испытывались в Украине в два этапа, и технические проблемы возникли на начальном этапе полетов в оперативной среде.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Литва рассматривает возможность закупки БПЛА у производителей, которые прошли испытания.

"В будущем практику тестирования беспилотников в Украине перед закупкой планируется продолжить", – отметили в министерстве.

Сейчас планируется поставить в Украину беспилотников литовского производства на сумму 5 миллионов евро, а также выделить для нужд Вооруженных сил Литвы беспилотники на сумму до 3 миллионов евро. Остальные средства в рамках программы на 10 миллионов евро будут направлены на закупку разведывательных беспилотников для Украины.

В начале июля Литва подписала контракты на общую сумму 36 миллионов евро на приобретение различных типов беспилотников у литовских, латвийских и эстонских производителей.

Министерство обороны ожидает, что большая часть беспилотников будет поставлена этой осенью, а остальные прибудут в начале 2025 года.

В министерстве говорят, что закупки осуществляются в ускоренном порядке, чтобы усилить возможности беспилотников и как можно быстрее интегрировать их в состав Вооруженных сил Литвы.

С недавних пор в Литве начали активно работать над полноценной интеграцией современных беспилотных систем в войско, учитывая опыт российско-украинской войны. Летом 2024 года были подписаны контракты на закупку различных типов беспилотников, в частности с латвийским производителем Edge Autonomy и эстонским Threod Systems. Закупки осуществляют по срочной процедуре.

Также в Литве сообщают об ажиотаже на курсах операторов дронов: через неделю после открытия регистрации все места на обучение уже заполнены до Нового года.

На осень в правительстве готовят запуск платформы, через которую литовцы смогут донатить на оборонные нужды страны.