З системи "Шлях" виключили десятьох перевізників на три місяці
Від системи "Шлях" відключили 10 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону, повідомляє Лівий берег.
Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи "Шлях" таких перевізників:
- ФОП Стадник Валерій Олексійович
- ФОП Соляник Людмила Володимирівна
- ФОП Постільга Степан Віталійович
- ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович
- ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна
- ФОП Левко Михайло Васильович
- ФОП Жигаленко Ігор Володимирович
- ФОП Вітенко Ігор Дмитрович
- ТОВ "ДМ-ТЛК"
- ТОВ "ГУД КАРС"
За матеріалами Державної прикордонної служби України, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.
На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.