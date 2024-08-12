З системи "Шлях" виключили десятьох перевізників на три місяці

Від системи "Шлях" відключили 10 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону, повідомляє Лівий берег.

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи "Шлях" таких перевізників:

ФОП Стадник Валерій Олексійович

ФОП Соляник Людмила Володимирівна

ФОП Постільга Степан Віталійович

ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович

ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна

ФОП Левко Михайло Васильович

ФОП Жигаленко Ігор Володимирович

ФОП Вітенко Ігор Дмитрович

ТОВ "ДМ-ТЛК"

ТОВ "ГУД КАРС"

За матеріалами Державної прикордонної служби України, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.