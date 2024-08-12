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З системи "Шлях" виключили десятьох перевізників на три місяці

З системи "Шлях" виключили десятьох перевізників на три місяці
Фото: Facebook

Від системи "Шлях" відключили 10 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону, повідомляє Лівий берег.

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи "Шлях" таких перевізників:

  • ФОП Стадник Валерій Олексійович
  • ФОП Соляник Людмила Володимирівна
  • ФОП Постільга Степан Віталійович
  • ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович
  • ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна
  • ФОП Левко Михайло Васильович
  • ФОП Жигаленко Ігор Володимирович
  • ФОП Вітенко Ігор Дмитрович
  • ТОВ "ДМ-ТЛК"
  • ТОВ "ГУД КАРС"

За матеріалами Державної прикордонної служби України, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

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