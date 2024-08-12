Из системы "Шлях" исключили десять перевозчиков на три месяца
От системы "Путь" отключили 10 перевозчиков за системное нарушение военнообязанных правил пересечения государственной границы, сообщает Левый берег.
Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение отключить на три месяца от Системы "Шлях" таких перевозчиков:
- ФЛП Стадник Валерий Алексеевич
- ФЛП Соляник Людмила Владимировна
- ФЛП Постельга Степан Витальевич
- ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич
- ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна
- ФЛП Левко Михаил Васильевич
- ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович
- ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич
- ООО "ДМ-ТЛК"
- ООО "ГУД КАРС"
По материалам Государственной пограничной службы Украины, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.
На рассмотрение Комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.