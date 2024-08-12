Из системы "Шлях" исключили десять перевозчиков на три месяца

От системы "Путь" отключили 10 перевозчиков за системное нарушение военнообязанных правил пересечения государственной границы, сообщает Левый берег.

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение отключить на три месяца от Системы "Шлях" таких перевозчиков:

ФЛП Стадник Валерий Алексеевич

ФЛП Соляник Людмила Владимировна

ФЛП Постельга Степан Витальевич

ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич

ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна

ФЛП Левко Михаил Васильевич

ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович

ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич

ООО "ДМ-ТЛК"

ООО "ГУД КАРС"

По материалам Государственной пограничной службы Украины, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

На рассмотрение Комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.