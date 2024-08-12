Close button

Из системы "Шлях" исключили десять перевозчиков на три месяца

Из системы "Шлях" исключили десять перевозчиков на три месяца
Фото: Facebook

От системы "Путь" отключили 10 перевозчиков за системное нарушение военнообязанных правил пересечения государственной границы, сообщает Левый берег.

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение отключить на три месяца от Системы "Шлях" таких перевозчиков:

  • ФЛП Стадник Валерий Алексеевич
  • ФЛП Соляник Людмила Владимировна
  • ФЛП Постельга Степан Витальевич
  • ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич
  • ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна
  • ФЛП Левко Михаил Васильевич
  • ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович
  • ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич
  • ООО "ДМ-ТЛК"
  • ООО "ГУД КАРС"

По материалам Государственной пограничной службы Украины, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

На рассмотрение Комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

Новости

Популярные темы форума

analytics